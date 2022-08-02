南部建商天玉集團龍騰建設成立25周年，近日宣布邀請協力廠商攜手捐贈200萬提供高雄市消防局搜救犬馴養中心、台灣精英國際搜救協會、台灣導盲犬協會及社團法人臺南市徐園長護生協會等4個團體。（柯宗緯攝）

南部建商天玉集團龍騰建設成立25周年，近日宣布邀請協力廠商攜手捐贈200萬提供高雄市消防局搜救犬馴養中心、台灣精英國際搜救協會、台灣導盲犬協會及社團法人臺南市徐園長護生協會等4個團體。其中，為感謝台鐵太魯閣列車意外事故中，辛苦搜救的花蓮縣消防局救災人員及搜救犬，特別捐贈救災利器「電動油壓破壞」裝備器材組。

龍騰建設董事長黃學藤秉持著「取之社會，用之社會」，回饋社會不遺餘力，除每年提供國中小低收入戶獎助學金。歷年捐贈救護車、康復巴士、長照交通車、窄巷消防車、消防防護衣、AED（小型心臟電擊器）等給消防隊等相關團體使用之外，也關心偏鄉孩童並捐贈文具及日常用品，盼透過捐贈拋磚引玉，為社會盡一份心力。

龍騰建設執行長黃文柔透露，預計今年第3季末將公開銷售橋頭透天一案，該案位於高雄都會公園後方新中六街，地上四層，地坪23~65坪、建坪58~76坪，並以成屋銷售。

另外，今年年中以總價約6億多元購入的鳳山區保泰路500多坪土地，該筆土地目前尚未動工；該案是天玉集團第5場危老案，龍騰建設除在建設方面不遺餘力，也積極重視危險老舊建築的安全問題。