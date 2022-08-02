在台灣因為氣候適宜、雨量充沛等擁有得天獨厚的環境，加上台灣農業生產技術先進，一年四季皆孕育著不同的當季水果，也透過水果讓各地更認識台灣，而為了讓更多大陸消費者了解台灣優質的農產品，許多台資的農業企業也紮根在南京，在今年7月31日南京當地農業農村局等為台灣企業的產品搭建了「在寧台企農特產品線上專區」正式上線，更加開拓了大陸市場助力及農業品質發展的新機遇。

活動現場各企業熱情展出自家農產品。(圖／主辦單位提供)

台灣青年謝俊興與謝金龍父子在南京高淳經營的興地農農場，以栽種台灣甜梨為主，近年來更精心培育出翠冠、黃花等多個品種的棚架生態，每年七八月甜梨都會大豐收，謝俊興表示把台灣的梨子帶到大陸來栽種，沒想到不僅結出同樣清甜的果實、更有著廣闊市場的支持，為了讓更多消費者能品嘗甜梨，也開發出了梨膏等可保存的農產品，通過新的線上專區平台，只要點擊購買就可以送往各地，相信對農場的經營發展會有很大的助力。

一名到大陸創業多年的台灣青年陳瑞男則表示，目前正以江蘇為基地正全力打造自創品牌的台灣點心，包括了鳳梨酥、太陽餅以及最有台灣味的台式麵包，都在南京這邊生產，未來加入線上專區後，就可以往更大的區域去發貨，是一個很好的發展機遇。

作為南京創業的台灣青年代表謝丞恩，透過現最流行的直播帶貨、拍攝短影音、將線上引流到線下活動留住客源，成功將農業翻轉成數位新模式，提到在大陸創業的台灣企業，在開拓市場、品牌宣傳上可說是最難解決的問題，這次南京市替台灣企業農產品搭建的線上專區，正好可以解決此問題。

南京創業青年代表/南京市紅標供應鏈總經理謝丞恩致詞。(圖／主辦單位提供)

為加快推進農業農村現代化建設的關鍵階段，「在寧台企農特產品線上專區」正式上線後，借力互聯網平台，可以讓大陸民眾更了解台灣農產品，同時幫助紮根在南京的台灣農業企業能應對疫情帶來的影響，堅定在南京發展的信心，進一步拓展市場，參與農業高品質帶來的發展成果，助力鄉村振興發展。