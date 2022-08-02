晶圓代工廠世界(5347)今（2）日召開線上法說，受客戶庫存調整導致稼動率下滑、能見度下滑至約3個月，預期2022年第三季合併營收將季減約13.1～15.7％，毛利率及營益率亦將同步下滑。全年資本支出將略降至230億元，晶圓五廠新產能亦將延至明年下半年開出。

世界先進營運長尉濟時表示，由於客戶迅速因應終端需求降低積極調整庫存，使公司訂單較過往高點明顯下滑，能見度縮短為3個月左右，預期第三季稼動率會有明顯調整。財務長暨發言人黃惠蘭補充說明，稼動率變動1％約影響毛利率0.35～0.4％。

由於稼動率下滑，在新台幣兌美元匯率平均29.5元假設下，世界先進預期第三季營收將介於129～133億元間，季減約13.1～15.7％、仍年增約8.6～12％。毛利率約介於44～46％、營益率約介於32.5～34.5％間，較第二季49.97％、38.64％下滑。

世界先進財務長暨發言人黃惠蘭表示，目前下半年狀況已確定，客戶庫存調整影響會持續至第四季，平均售價會有談判調整空間，但預期平均售價應會維持相對穩定狀態。至於明年狀況目前還看不清楚，需視目前市場變數而定，不排除庫存修正將持續至明年上半年。

尉濟時表示，因應近期產業劇烈波動，世界先進將與客戶維持緊密溝通與合作，動態檢討資本支出計畫。但為滿足市場中長期晶圓代工需求增加、實現對客戶擴產承諾，相關資本支出計畫仍將持續。折舊金額方面，第三季估約14.9億元、全年預計為56.4億元。

尉濟時指出，除了廠房設備等例行性維修支出外，世界先進將繼續進行晶圓五廠廠房與廠務設施修建，並以明年下半年建置2萬片產能目標採購機器設備，較先前延後半年，今年資本支出估約230億元，較先前約240億元略降。

尉濟時表示，今年資本支出70％將用於併購及翻修晶圓五廠的廠務設施及產能建置、20％用於晶圓三廠擴產，10％為其他各廠區維修費用。產能方面，受惠晶圓三廠持續擴產，第三季月產能將季增約3％至27萬片8吋晶圓，全年產能約314.8萬片8吋晶圓，年增約9％。

產品組合變化方面，尉濟時表示，由於應用於大、小尺寸面板的驅動IC出貨將下滑，就製程別來看，第三季0.18微米以下營收占比將較第二季的56％下滑。就應用別來看，電源管理IC比重將較第二季的60％提升。