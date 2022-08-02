美系外資針對力智(6719)出具最新研究報告，坦言亞洲PMIC公司第三季營收恐出現15~20%的營收衰退，由於力智已與代工供應商簽署LTA(長期協議)，故庫存問題恐在下半年更嚴重，維持力智減碼評等、目標價350元。

美系外資表示，下半年PMIC(電源管理IC)市場狀況惡化，恐衝擊力智2022年每股收益10%，根據近期針對產業的調查顯示，有鑑於終端需求疲軟，亞洲PMIC公司第三季營收恐出現15~20%的營收衰退，也因此，客戶多要求提供COVID之前的價格水平，但這並無助於亞洲PMIC參與者向客戶銷售更多產品，因為那些客戶均面臨庫存居高不下的問題。

美系外資表示，力智已與代工供應商簽署LTA(長期協議)，類似力積電(6770)，在此之下，力智將繼續從代工廠接收產品，故第三季庫存問題將更加嚴重，而力智的產品100%流向經銷商，據悉，那些經銷商手頭有大量庫存，故預估力智第三季、第四季營收恐將下滑，且毛利率將遭到侵蝕，維持力智減碼評等、目標價350元。