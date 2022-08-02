經過6月震盪，台股7月表現相對回穩，從7月12日盤中最低13,928.66點至今反彈近千點，統計7月以來至27日，大盤小漲0.65％，不過反觀台股基金表現卻相對出色，167檔中有138檔逾八成打敗大盤，前三名依序為德銀遠東DWS台灣旗艦6.68％、群益葛萊美5.84％、野村e科技5.5％。

群益投信表示，雖然現觀察通膨與總體需求兩大指標仍未轉向正面，但市場已有提前反映此一悲觀氛圍，美林牛熊指標已連續幾周位於0～1的超賣水準，CNN的恐懼與貪婪指數也落在極度恐懼的位置一段時間，推估市場資金並未過度超配股票，現金比重反處於相對高點。考量評價已大幅修正，市場對未來的預期也是悲觀，資產配置也是保守，反而是台股基金尋找布局機會的時點。

群益葛萊美基金經理人莊慧君表示，由於近期原物料的下跌，也更加提高通膨短期即將見頂的機率，聯準會的態度是否因此慢慢開始轉向，也將是市場重回多頭的先行指標。台股雖然已反彈千點，但目前評價還是在相對低檔，預期在後續完成基本面利空測試的築底階段後，可望重新回到多頭軌道。

今年盤勢圍著通膨率及升息預期，依照通膨率走勢來看，預估第三季在高檔盤整，9～10月後有機會看到明顯下滑現象，屆時升息速度將有放緩機會，盤勢有機會明顯回升，重回上漲軌道。

因此在操作上考量第三季仍受盤勢震盪，個股仍有下跌風險，但若展望第四季，有機會築底回升，因此操作上短期不躁進，持股將於反彈之際汰弱留強，並於8～9月視盤勢變化擇優布局。