由國泰投信的三檔台股ETF：國泰永續高股息ETF（00878）、國泰股利精選30 ETF（00701）、國泰台灣5G+ ETF（00881）所組成的「息收聯盟」將於8月16日除息，8月1日進行第一階段公告，每單位預估配息金額分別為0.28元現金股利、0.25元現金股利、0.26元現金股利。至於每單位實際配發金額將在8月11日公布，投資人最晚只要在8月15日前持有或買進，皆可參與本次配息。

國泰永續高股息ETF上市兩年超人氣，據臺灣集中保管結算所統計至7月15日受益人數已達57.7萬人、規模更突破800億元，相較上市初期，規模成長超過10倍。

國泰投信指出，本次「息收聯盟」三檔台股ETF，國泰台灣5G+（00881）為國內目前唯一具有收益分配的5G主題ETF，其成分股囊括台灣5G國家隊供應鏈，下半年科技新品聚焦在蘋果iPhone 14，根據瑞銀證券估計，iPhone 14系列出貨量有望達9,200萬支，00881成分股如台積電、鴻海等有機會受惠iPhone 14拉貨題材。

此外，截至7月25日，00881成分股有逾54％布局半導體相關產業，亦可做為投資人參與台股半導體產業成長機會的工具，有利掌握下半年電子股旺季利多。雖因今年來國際利空紛擾下，00881淨值暫居於發行價以下，但預期仍將依據信託契約進行配息。

國泰股利精選30 ETF（00701）與國泰永續高股息ETF（00878）則偏向價值型的投資組合，持股以電金傳均衡配置為主。時序上8、9月仍為台股除權息旺季，市場將關注產業龍頭釋出的營業表現及年度股利發放情況，在殖利率仍高的情況下，有機會激勵外資回流，讓整體ETF表現維持抗跌隨漲的特性。此外該兩檔ETF並不是透過大量換股提高周轉率的方式，刻意追求帳面上更高的殖利率，而是重視持股穩定性，降低總費用率，訴求長期投資「總報酬」的累積。

國泰投信ETF研究團隊分析，展望下半年表現，台股本身以製造業為主軸，基本面與股價深受製造業週期所影響，過往台灣加權指數與美國製造業PMI走勢相關性高，預期下半年製造業活動因旺季備貨效應通常較上半年來得活絡，且隨中國復產復工，將有機會迎來訂單遞延效益，各產業後續表現有望止穩回神。但在通膨不確定性的大背景下，投資配息型ETF時，操作上仍建議以定期定額方式，分散布局風險。

國泰投信指出，配息型ETF追蹤的指數邏輯各有不同，投資人可以依據本身的投資需求及偏好來挑選，尋求適合自己長期投入的商品。而「股息殖利率」其實也並不是篩選標的時的唯一指標，因為ETF的股息率其實並不代表「總報酬率」，投資組合的體質與基本面，也是應同步留意的。畢竟取得配息之後，ETF的長期走勢也能穩健向上，才是真正能將「配息率」轉換為「報酬率」，股息及價差都賺到。