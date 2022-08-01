由國泰投信的3檔台股ETF所組成的「息收聯盟」將於8月16日除息，今日(8/1)進行第一階段公告，每單位預估配息金額分別為：國泰永續高股息ETF(00878) 0.28元現金股利；國泰股利精選30 ETF(00701) 0.25元現金股利；國泰台灣5G+ ETF(00881)0.26元現金股利。至於每單位實際配發金額將在8月11日公布，投資人最晚只要在8月15日前持有或買進，皆可參與本次配息。

隨著國安基金宣布護盤後，台股多頭重振旗鼓，並助攻台灣加權指數自7/12低點強彈1049.45點(截至7/29)，可見反轉氣勢強盛，加上美國科技股近期也回神，帶動台灣電子族群成交值比重躍升至64%，有助台股在站穩月線後，進一步向上挑戰。受到美國520億美元晶片補助法案參議院審查過關、台積電法說會報喜，以及聯發科接獲蘋果訂單傳聞等利多加持，激勵相關科技類股出現反彈。

觀察「息收聯盟」三檔台股ETF，國泰台灣5G+(00881)為國內目前唯一具有收益分配的5G主題ETF，其成分股囊括台灣5G國家隊供應鏈，下半年科技新品聚焦在蘋果iPhone 14，根據瑞銀證券估計，iPhone 14系列出貨量有望達9,200萬支，00881成分股如台積電、鴻海等有機會受惠iPhone 14拉貨題材。此外，截至7/25，00881成分股有逾54%布局半導體相關產業，亦可做為投資人參與台股半導體產業成長機會的工具，有利掌握下半年電子股旺季利多。雖因今年來國際利空紛擾下，00881淨值暫居於發行價以下，但預期仍將依據信託契約進行配息。

國泰投信ETF研究團隊分析，展望下半年表現，台股本身以製造業為主軸，基本面與股價深受製造業週期所影響，過往台灣加權指數與美國製造業PMI走勢相關性高，預期下半年製造業活動因旺季備貨效應通常較上半年來得活絡，且隨中國復產復工，將有機會迎來訂單遞延效益，各產業後續表現有望止穩回神。但在通膨不確定性的大背景下，投資配息型ETF時，操作上仍建議以定期定額方式，分散布局風險。