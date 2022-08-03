牛仔褲代工廠如興（4414）今早開低後再摔出一根跌停，但委賣壓力減輕到數百張，同時也陸續有委買接單。盤中在買單接手下，一度跌停再度打開。

如興昨晚再發重訊，法人董事因轉讓持股，超過選任時持股之二分之一，依法其董事職務當然解任。如興目前經營團隊中的偉豪法人代表，包含如興現任董事長翁紹華在內的3名董事自然解任，未來將由現任董事召開股東會，推選新董事長。

如興法人董事，偉豪投資持股如興股票，將其投資設質22708張，近期因股價崩跌，傳被京城銀（2809）直接於市場上斷頭賣出；如興公告，由於偉豪投資轉讓持股，已超過選任時持股二分之一，偉豪董事代表翁紹華、游基田、林明憲等3人，均依法遭到解任。

此外，如興獨董李文成也宣布辭職，李文成同時為為審計委員會、薪資報酬委員會及子公司申請海外掛牌審議特別委員會委員。

如興表示，昨日收到偉豪投資辭任函，請辭法人董事職務，並不再派代表人補足原任期，至於現任在職董事，將召集董事會選任董事長，並依法令規定，召開股東會補選或全面改選董事。