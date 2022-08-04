美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台前，中國大陸官媒《環球時報》前總編輯胡錫進頻撂狠話，但她最後仍在台灣待了近20小時，胡因此遭到部分大陸民眾批評，有不少人認為其言論過於偏激要求閉嘴，甚至有網友質疑他說這些話是為了「流量變現」。對此，胡錫進也在3日做出回應。

日前裴洛西尚未確定訪台時，胡錫進表示若此事成真，解放軍戰機有權發射導彈擊落其專機；而於裴洛西確定訪台後，胡又改口指出，若大陸戰機能「伴飛」專機進入台灣，就已是前所未有的軍事回擊，但不意味開戰。

對於胡錫進的言論，有大陸網友諷刺，他還以為只要說說話，就能讓裴洛西不敢來台灣；還有人痛批，若胡還有點羞恥感，就應該閉嘴幾天；更有網友猜測，胡這些激烈的言論，只是為了蹭熱度、賺流量以達到變現目的。

不過，胡錫進3日晚間在微博提到，共機未能「伴飛穿島」自己確實很失望，但完全不後悔針對裴洛西訪台撂狠話，唯一的遺憾是沒能把她嚇跑；胡還強調，裴洛西雖然已經離開台灣，但大陸的反制才剛剛開始。

另外，胡錫進還不滿反擊，很多人藉由批評他來吸引目光，「老胡看不起那些人，說兩句大話，我這些年經歷的風雨比他們洗澡澆過的水還多。」至於有網友認為他狂撂狠話是為了流量變現，胡反酸，自己不知道流量這麼值錢，「我想雇他們，幫我向那些互聯網平台去討他們所說的流量費，多的都給他們。」