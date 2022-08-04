面對高通膨、利率攀升、與成長趨緩的環境，許多投資人正尋求表現相對穩健的資產。法人認為，REITs可以抗通膨及經濟成長趨緩，可考慮納入資產配置之中。

REITs上半年表現雖然受到金融市場波動影響，出現跌勢，但是，近期走勢不但趨穩且出現明顯反彈。根據晨星基金統計，至8月1日為止，近月所有REITs幾呈正報酬率，而且有2檔REITs月績效都達10％以上。

路博邁表示，房地產的資本增值潛力與當期收益，常能隨著通膨而水漲船高，連帶使得REITs的報酬表現與通膨變化呈現高度相關，因為在通膨環境下，大宗商品價格、薪資、與其他營建成本上漲，將使得新建案開發以及既有建築重建成本上漲，最後使得房地產供給成長趨緩並落後持續攀升的需求，進而推升現有建物與土地價值上漲，業主擁有更大的定價能力，且租金常跟著上調。

路博邁說，觀察目前供給需求情況，發現即便過去十多年都處於低通膨與接近零利率的環境，但是美國新建築的供給成長速度仍未回到金融危機爆發前的水準。如今，通膨再度升溫並威脅房地產市場原本就已低迷的新增供給成長幅度，資產價值與租金因而開始上漲並推升房地產的投資回報。

路博邁進一步指出，在經濟成長活絡的環境，房地產常可締造良好表現；在經濟成長下行的環境，優異的現金產生能力可為房地產賦予防禦特性；而在物價飆漲的環境，房地產可展現相對抗通膨的優勢。因此，若投資人擔心經濟成長趨緩、通膨居高不下、以及可能伴隨而來的龐大不確定性，REITs更顯吸引力。