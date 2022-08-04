新竹市政府4日赴市議會進行棒球場專案報告，多名議員都提到，中職球員工會曾於球場啟用2天前，提供27項需改善建議給聯盟，但球場仍如期開幕，市府也說球賽也是測試、驗收的一環，用人民安全來驗收實在可惡，質疑究竟是誰下的開賽指令？

針對開賽決定，教育處長賴榮光指出，中職聯盟的規章第9章第25條提到，場地使用由中職聯盟來確認，第39條也提到，若停止比賽也由中華職棒聯盟決定，過程當中也有諮詢、協商市府和味全龍球團意見，三方做出決定。

議員陳慶齡、吳青山表示，市府近年工程常找門外漢來施作，棒球場承包商與營造商不專業，且市府又採限制性招標，但棒球場營造商評價卻不好，恐有指定廠商疑慮。除了棒球場，市府也應停下所有工程，去檢視每項工程的設計、細節是否符合需求。

市府解釋，「限制性招標」定義並非如字面上「限制」指定廠商，「棒球場委託專案管理（含監造）技術服務案」即符合採購法第22條第1項第9款相關規定，標案會經公告招標程序，公開徵求廠商投標後，再經專業委員經公開客觀評選為優勝廠商，絕非由市府指定廠商。

議員林彥甫指出，市府報告內容避重就輕，73頁的簡報內僅6頁是新的資訊且跟設施改善無關，質疑經費為何從8.3億元膨脹至11.9億元，也問後續改善費用由誰買單？

市府指出，2016年以3.5億元為基礎，2017年考量職業球賽工程、爭取中職第5隊成立任務及地下停車場與設施等調整為8.25億元，經7次流標，第8次發包於2019年決標後，加入外野結構補強、大螢幕、高桅燈等調整為11.3億元。另，按工程契約項目，施工品質不良部分廠商須重新施作，不可追加經費。

議員廖子齊、蔡惠婷說，前市長林智堅過去常趕在工程驗收前，搶先開幕剪綵，無非是想藉完工開賽為自己選情加分，但如今選手受傷要如何賠償？另也質疑棒球場開幕是為何由舊社國小代辦？

市府表示，持續和球團保持聯繫，關心選手狀況，如受傷球員可依法以「書面」提出國賠請求，市府也會就主張內容依國賠法規定審議，以維護其權益。另棒球賽開幕典禮由舊社國小代辦，是因學校與教育處為夥伴關係，互相協助。

議員也要求市府，務必優先考量球員及觀眾安全，在球場完成改善驗收並獲得中職、球員及工會認可前，不得進行賽事，改善小組也要廣納專家學者，定期召開會議，每周向議會報告進度。