美國宣告猴痘疫情列為公衛緊急事件，此舉可望釋出更多資金與工具對抗該疾病。

截至周三，美國的猴痘確診病例累計超過6,600例。

美國衛服部長貝塞拉（Xavier Becerra）在記者會上表示，我們已準備好將防疫應對提升到下一個層級，我們敦促所有美國人對猴痘疫情嚴陣以待。

美國疾病控制預防中心（CDC）主任瓦倫斯基（Rochelle Walensky）與衛服部長貝塞拉表示，這項宣告將改善應對疫情所需之猴痘感染數據的取得。

美國上一次宣布全國公衛緊急事態，是為了應對2020年1月爆發的新冠疫情。

衛生官員們表示，美國政府已經分發60萬劑生技公司Bavarian Nordic的Jynneos天花和猴痘疫苗，並已備妥14,000劑Siga Technologies生產的TPOXX藥物，但他們並未透露已經接種多少Jynneos疫苗。瓦倫斯基表示，政府的目標是為超過160萬名高風險者接種疫苗。

本周早些時候，美國三座最大城市所在地加州、伊利諾和紐約州宣布進入公衛緊急狀態，其通報的猴痘確診病例占全美近一半。