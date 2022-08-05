中國不滿美國眾議院議長裴洛西訪台，近期除了在台灣周邊海域軍演，更對台打出多元「超限戰」，包括資訊戰、暫停台灣百家食品廠商輸入，以及禁止對台出口天然砂。立法院民眾黨團今天向政府提出四大訴求，包括成立諮詢輔導專責單位與專線協助受影響產業、強化海外市場拓銷、完善農產外銷前的農害及農藥檢測機制、積極與各國洽簽農貿協議，同時，相關單位應加強對中國法規政策變動的緊急應變措施。

民眾黨立委張其祿指出，中國海關署以2021年4月12日發布的進口食品境外生產企業註冊管理規定為由，限制未完成更新註冊、補件的台灣廠商食品輸人，但在此規定發布之初，相關註冊細則和配合事項都遲遲不公布，直到2021年10月大陸海關總署主動來信告知，這是以商逼政

面對中共片面暫停我農產品及加工食品輸入，政府提出四大應變方案，包括在外銷方面要降低依賴單一市場；内銷方面要發放農遊券，刺激國内消費；針對需要的農民提供低利貸款；蒐集資料赴國際貿易組織爭取權益。

張其祿質疑，先前鳳梨釋迦、蓮霧、石斑魚等倍陸方禁止輸入，我方提出相關應變措施都大同小異，卻沒有實質效果，張其祿舉例，石斑魚、白帶魚銷中國至今年六月占比仍超過90％，竹筴魚從去年至今年六月占比也從49％上升至72％，農委會及台農發公司為有效分散風險。

民眾黨團總召邱臣遠表示，兩岸關係冰凍許久，中國對於台灣農產品早已多次出手，但政府在分散市場及改善過度依賴單一市場的作為，沒有真正幫助到農民。此次在農漁產品上的禁運，將對台灣的農漁民的生計造成重大影響。

邱臣遠提出四大訴求，第一，成立諮詢輔導專責單位與專線，提供受影響業者協助，並在內需市場採多元行銷。第二，強化海外市場拓銷，以專船運輸，並配合通路加以推廣。第三，完善農產外銷前的農害及農藥檢測機制，確保農產品質，以利出口。第四，積極與各國洽簽農貿協議，務實面對農產外銷危機。