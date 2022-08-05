《鈴蘭之劍：為這和平的世界》首發PV｜ 你的選擇，將改變這個世界。

星重力數位科技於今（5）日宣布，取得 XD Entertainment Pte. Ltd. 授權，主打本格派戰棋玩法及精緻細膩像素風的手機遊戲 - 《鈴蘭之劍：為這和平的世界》港澳台代理權，並釋出首部遊戲PV，帶領大家一探伊利亞的故事背景。 亂世中的傭兵團 - 鈴蘭之劍

故事的舞台，發生在盛產「晶石」的小國伊利亞。晶石是一種蘊含強大能量的礦物，也因此遭到世界各方強權的覬覦，而崇尚和平的伊利亞，就這樣被捲入到侵略及併吞的威脅之中。除此之外，伊利亞的內部勢力，似乎也在背地醞釀著一股陰謀，當整個國家陷入巨大的危機之時，鈴蘭之劍傭兵團的故事，就此展開！

▲能產生巨大能量的神秘礦物「晶石」

鈴蘭花的花語是「願幸福歸來」，而「鈴蘭之劍」就是在這樣的願景下而成立的傭兵團，遊戲中主人公，因緣際會成為了傭兵團長，並在強國環繞的亂世之中，結識了一群患難與共的夥伴，試圖保護伊利亞以及鈴蘭小鎮而奮鬥著。在鈴蘭之劍中，包容著形形色色的夥伴，每個人都擁有自己的背景以及個性，玩家作為領袖，將帶領著傭兵團進行每一刻重大的決定，繼而改變故事最後的結果。

▲被遺棄的鈴蘭花

遊戲的劇情貫徹在「抉擇」之間，玩家將帶領著鈴蘭之劍傭兵團，與眾多的夥伴們一起參加整個世界的事件、任務，並在其中作出許多的抉擇，依據你的選擇，遊戲將逐漸走入不同的結局，每一次的冒險，都將改變著伊利亞的結局 - 「你願意付出多少努力，去守護這個世界呢？」

▲形形色色的劇情角色

 精緻細膩的像素戰棋世界

遊戲的視覺風格致力還原「黃金時代的像素藝術」，以「精緻的像素風格」，來進行深度的視覺刻劃，並運用3D渲染的技術，將多點動態光源、動態景深、以及泛光效果進行平衡融入，致力呈現出高質感且精緻的像素世界。

▲為這和平的世界

遊戲的戰鬥過程，強調「操作簡易、深度策略」的戰棋核心玩法，在戰鬥地圖中，不僅有著大量的物件，包含「火藥桶」、「柵欄」、「滾石」等等。利用這些物件，將可為戰局帶來優勢，同時地圖上也擁有著「地形高低」、「攻擊視野」等設定，在遊戲的每一步過程中，經過審密的計算，才能出奇制勝，攻克強敵！

▲遊戲的戰鬥具備地形高低等環境因素

 獨特的傭兵團經營

做為傭兵團的一份子，玩家們將以鈴蘭小鎮為據點，進行各式各樣的戰略操作，包含傭兵招募、事件進行、裝備製作等，除此之外，遊戲中除了主線之外，更包含了大量支線任務、突發事件，以及派遣任務等選擇，持續培養你的傭兵團，守護這個世界吧！

▲鈴蘭小鎮熱鬧非凡的設施「酒館」

《鈴蘭之劍》擁有數十種風格鮮明的職業設定，有擅長防禦及反擊的劍盾兵、遠程牽制的弓兵、靈活致命的刺客、擅長範圍攻擊的法師、靈活且多功能的舞娘...等等，多種職業以及專屬的特性技能，營造出一個充滿戰略性及養成深度的精緻玩法。

▲遊戲擁有數十種特色鮮明的職業設定

《鈴蘭之劍：為這和平的世界》強調沉靜感十足的故事營造，以及動人深刻的音樂表現、搭配本格派的戰棋式玩法及細膩精緻的像素視覺風格，期盼帶給所有玩家們不同以往的深刻的遊戲體驗，遊戲目前正在最近最後進行開發階段，今日同步開放官方粉絲團，請對本作有興趣的玩家，密切留意遊戲最新動態。