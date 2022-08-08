8月5日全體上市公司總市值共46兆9,357.56億元，較前周五（7月29日）增加1,144.05億元，周增幅為0.24％。群益證券看本周台股指數區間為14,600點至15,600點，本周看好五大題材類股，包含網通族群、車用電子股、工業電腦股、物聯網商機股、航運股等。

群益證券分析指出，近期三項國內外利多因素分別為：

1.四大基金與國安基金因應中國軍演關注金融市場變化，最高目標是穩定投資信心，不能引發多殺多系統性風險。

2.美股維持反彈架構，Fed累計升息9碼後，華爾街拿鮑爾所說的「未來放慢升息步伐可能是合適」大做文章，加上8月沒有利率決議，市場也預估9月升息2碼較7月底的3碼低，加上企業財報展望利空鈍化，8月美股仍能維持季線之上的強勢反彈格局。

3.美國持續緊縮中國半導體發展，美國將對EDA軟體實施新出口限制，阻止將設計工具出售給人工智慧應用的中國公司；晶片和科學法案獎勵美國晶片生產，但書是獲補助款者10年內不得在中國擴增28奈米以下先進晶片產量。