聯強(2347)於8日舉辦法說會，聯強國際副總裁杜書全表示，下半年不確定因素仍高，但聯強第三季將會有來自處份海外轉投資事業收益，加上全年營收一季比一季好，且每一季預期營收成長仍在3~5%，聯強預估今年全年每股稅後盈餘(EPS)仍有機會賺到10元水準。

其中，聯強因轉投資之會計處理改變，依IFRS國際會計準則規定，第三季將認列一次性評價利益約67.8億元，約當貢獻EPS約4元左右。杜書全強調，聯強對於轉投資新聚思(TD Synnex)、Concentrix的持股，都會在適當股價進行處分，目前沒有具體計劃，也不會影響損益。

針對外資法人提問2023年配息率，杜書全強調，聯強對於經常性獲利的配息率一直維持在65%左右，至於帳面利益的部份，則不會列入65%之計算，但可能會略微增加配息，一切都需由董事會討論決議。

對於下半年展望，杜書全認為，整體而言，下半年不確定因素相對仍高，但聯強今年全年業績仍會成長，但預期將從過去預估的高個位數成長調整為低個位數成長並落在每一季仍有3~5%的營收增長，EPS仍有機會落在10元左右。杜書全強調，聯強定調今年業績一季比一季高，第四季比第三季好。

四大產品線中，資訊商用事業下半年業績相對樂觀，資訊消費事業的業績展望第三季持平，第四季相對有挑戰，但整體下半年業績展望仍不錯，IC零組件部門預期第三季有挑戰，畢竟供應鏈都在第三季進行庫存調整，但第四季預期比去年同期好。

另外，外資法人關心通膨及升息議題對於聯強營業費用率的影響，杜書全說，今年以來聯強營業費用增加6%，一部份來自調薪使得薪資費用增加，但在強化數位化加上其它費用管控得不錯情況下，仍維持在2.02%，2023年預期營業費用率將落在2%甚至2%以下。

至於海外市場，聯強看好印尼市場持續成長，主要受惠於手機及PC業務持續增長。