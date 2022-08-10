周二美股主要指數全面收黑，那斯達克指數、費城半導體指數表現尤為疲弱。在可能促使聯準會進一步收緊政策的關鍵性通膨數據出爐前，市場先迎來了一些令人失望的企業報告。

美光科技發布悲觀的預測拖累晶片股和科技股走低，那斯達克指數下挫1.2%。費城半導體指數暴跌4.57%，創下6月16日以來最大單日跌幅，30檔成分股全軍覆沒。過去3個交易日以來，費半指數已經下跌7%。周二台積電、聯電、日月光ADR均跌約3%。

本周晶片股衰事連連，周一輝達就丟出震撼彈，發布了意外疲弱的營收展望，給晶片股帶來壓力，緊接著美光跟進提出營收預警，使該族群周二跌勢加劇。

標普500指數已連漲3周，在這次的財報季，企業業績表現雖然大致優於預期，但也伴隨著公司高層釋出的需求警告。投資人正密切關注聯準會力抗通膨會如何影響經濟。

繼上周意外激增的7月就業報告之後，本周三發布的通膨數據若仍居高不下，可能使聯準會近期內難以放緩升息步伐，並妨礙美股這一波從6月中旬低點反彈的升勢。

★主要指數

道瓊指數跌58.13點或0.18%，收32,774.41點。

標普500指數跌17.59點或0.42%，收4,122.47點。

那斯達克指數跌150.53點或1.19%，收12,493.93點。

費城半導體指數跌137.44點或4.57%，收2,866.90點。

★消息

美國總統拜登簽署晶片法案《CHIPS and Science Act》，為國內半導體生產與技術研究提供527億美元補貼，其他措施包括為晶片設廠提供25%的投資稅負抵免，價值估約240億美元；未來10年投入2000億美元促進美國的科學研究與發展，以確保對中國的競爭力。

美國勞工部公布，單位勞動力成本繼第一季上揚12.7%後，第二季增長10.8%，意味著巨大的薪資壓力將導致通膨居高不下。此外，第 二季美國勞動生產率下滑2.5%，創史上最大年跌幅。

目前交易員預期聯準會9月第三度升息75個基點的可能性為68.5%。

周二美國10年期公債殖利率一度上揚5.67個基點，報2.8139%。

紐約期油收跌26美分或0.29%，為每桶90.5美元。布蘭特期油收跌34美分或0.35%，為每桶96.31美元。俄羅斯石油管道公司Transneft以制裁措施導致無法支付過境費用為由，宣布暫停向中歐送油，該消息一度帶動歐美期油價格上漲約2%。

美國各交易所成交量總計為106.4億股，過去20日均量為109.4億股。