為順應國際反避稅趨勢，防止跨國企業或個人可能藉在低稅負國家或地區成立未具實質營運活動之CFC，透過股權控制或實質控制影響CFC之盈餘分配政策，保留不分配原應歸屬我國之所得，規避我國納稅義務，爰訂定CFC制度。行政院於111年1月14日核定營利事業CFC制度及個人CFC制度分別自112年度及112年1月1日開始施行。

有關受控外國企業(CFC)制度的實施，財政部高雄國稅局特別破除民眾3大迷思。

破除迷思一，CFC制度不是加稅措施，僅是將CFC當年度盈餘視同分配，提前課稅，防杜營利事業或個人藉由將CFC盈餘保留不分配，規避原應負擔我國納稅之義務，俾與其他依法誠實申報納稅之營利事業或個人負擔同等公平稅負。另為避免重複課稅，實際獲配CFC股利時，不再計入所得額課稅，並設有國外稅額扣抵及出售CFC股權時可調整成本等機制。

破除迷思二，CFC制度不會溯及既往，CFC當年度盈餘，是以CFC按我國認可財務會計準則計算之當年度稅後淨利及由其他綜合損益與其他權益項目轉入當年度未分配盈餘之數額作為基礎，112年度(含)以後發生之盈餘才須按CFC制度計稅，111年度(含)以前發生之盈餘仍係於盈餘分配日所屬年度始須計稅，且倘CFC當年度盈餘屬源自非低稅負國家或地區轉投資事業之投資收益，因轉投資事業可能需保留盈餘以備營運資金或再投資需求，非基於避稅動機，無論該損益所屬年度，以該轉投資事業實際分配盈餘數計入CFC當年度盈餘。

破除迷思三，符合CFC豁免規定納稅不受影響。首先，外國公司是否符合CFC定義，判斷基準包含控制要件，如：營利事業(或個人)及其關係人直接或間接持股比率是否達50%以上、該外國公司是否位在低稅負國家或地區及是否符合CFC辦法之豁免規定，即我國營利事業或個人對位於低稅負國家或地區之外國公司具有一定控制力，且該公司未符合豁免條件時，才適用CFC課稅規定。此外，營利事業CFC制度的納稅主體是持有該CFC股權之營利事業，個人CFC制度的納稅主體為本人、配偶及2親等以內親屬當年度12月31日合計直接持有CFC股權10%以上之個人。另依據所得基本稅額條例第3條第1項第5款規定，非中華民國境內居住之個人免計算基本所得額，故非居住者不屬於個人CFC制度納稅主體。