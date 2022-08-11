燦坤舉辦「3C BoBee節」，會員除有專屬優惠、指定商品買一送一福利外，時序將進入開學時節，燦坤為了學生圓夢計畫，指定筆電舊換新，最高現折2萬4150元；購買指定筆電、印表機，再送BoBee Care照護卡安心升級方案，只要300元再升級貼心到府方案，讓會員省下高達2900元，還能享受從設定到安裝的一條龍式服務。

同時，廣受好評的燦坤「助學專案」再啟動；指定品牌機種搭載intel處理器，刷7家指定銀行信用卡，再享30期0利率，從軟硬體到荷包「完整保庇」。

燦坤推薦開學「最佳神器」！acer Nitro 5電競筆記型電腦15.6吋，原價3萬6900元，會員促銷價不到3萬2000元；Lenovo IdeaPad GAMING 3電競筆記型電腦，原價2萬4990元，會員促銷價2萬2900元、現折2千元；Microsoft Surface Laptop Go2 12.4吋，會員促銷價2萬0488元；惠普 HP Pavilion Gaming 15 電競筆記型電腦 15.6吋，原價3萬900元，會員促銷價2萬4900元現省6千元；以上搭配7大銀行信用卡30期0利率的優惠外，筆電舊換新再加碼10％回饋。