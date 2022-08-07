隨著加密技術的進步，區塊鍊技術的應用越趨廣泛及多元，近幾年聲量居高不下的，非NFT(Non-fungible token，非同質化代幣)莫屬。大數據公司發布最新《NFT加密藝術策略—揭開行銷應用價值》洞察報告，透過旗下《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統觀測各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等上萬個網站頻道，針對討論「NFT」相關文本進行分析，調查「網路聲量」、「熱門關鍵字」、「社群活躍度」作為分析依據。

2021年NFT迎接爆發性成長，帶動銷售量和買家數增加至少19倍，熱門程度還在持續攀升中，在台灣也有許多品牌、名人接續發行NFT項目，洞察報告指出將NFT推向第一個熱議高峰的歌手正是黃明志販售歌曲「玻璃心」的NFT，網路聲量有6,623則，接著周杰倫Phanta Bear、杜汶澤喱DAO、明華園總團海賊之王到無聊猿，都各自在發行時造成話題討論。而透過名人發行、替換社群大頭照及分享收藏的方式，以及賦能予NFT擁有俱樂部會員的身份性象徵，讓眾多人興起購入NFT的念頭，更加把NFT推至大眾眼簾。

由於NFT在藝術、收藏、遊戲、元宇宙及具有賦能的特性上，跳脫以往框架，因此企業和名人網紅也開始利用這股NFT風潮，藉機發揮更多元的行銷面向，以娛樂類熱門NFT來說，基本上與創作者知名度有高度相關，越有名氣越好推廣，像是全明星運動會、洋蔥、謝和弦推出的NFT，都有獲得極高關注。

至於民眾為何想買NFT？《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統調查顯示，基本上動機可分六類，其中以「投資」佔最多數，主因是有人認為傳統投資市場收益不佳，進而想投入新興金融產品，其次才是收藏、好奇、想支持創作者、炫耀等動機影響購入。

另外，也因為藝人或名人網紅推出NFT時，都會在Facebook粉絲團上宣傳，因此NFT在社群平台的聲量，以Facebook（60％）占比最高，其次才是Instagram（24％）、Youtube（16％）。品牌或創作者利用發行NFT，在網路上製造話題，加以提升自身曝光度，也能藉此吸引更多認同品牌、創作概念之族群，同時達到擴大既有群體的效果。此外，也有眾多NFT具有賦能，亦即持有者能享有特別的福利，進而成為新型態VIP會員證，進而提高粉絲及顧客忠誠度。