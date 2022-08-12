曾在1979年威廉波特少棒賽資格賽獲「3冠王」的前少棒國手陰經龍，今年3月22日因不滿張姓女友提分手，持水果刀刺死對方，嘉義地方法院審理後，依殺人罪一審判處15年，褫奪公權5年，全案可上訴。

判決書指出，陰經龍與死者同居，都在台電嘉義區處配電中心工作，今年3月張女與陰經龍提分手，2人曾相約談判，當時談判破局，陰男持預藏水果刀抵住張女頸部，恫稱「要與你同歸於盡」，「殺死你我再自殺」等語，讓張女心生畏懼，並造成張女頸部撕裂傷，幸好張女外甥女因擔憂她的安危，趁勢將人帶走並報警處理。

之後陰男因張女報案提告而萌生殺人念頭，3月22日上午帶水果刀到張女辦公室，以遞送文件為由，朝張女左胸、腹部連刺5刀，其中1刀深及心臟，導致張女右心房破裂、大量出血，此時鄭姓外甥女欲上前阻止，陰男卻恫嚇她「敢阻止，連你也殺」，最後張女送醫不治。

法官審理時，陰經龍供稱自己罹患口腔癌，身體狀況不穩定，女友又提出分手，乾脆玉石俱焚才行凶。

判決書指出，陰男與死者交往十多年之久，未顧念彼此情誼，竟持刀殺害張女，然審酌陰男坦承犯行、表示知錯悔悟，與部分告訴人和解，認為犯殺人罪部分，未達量處死刑、無期徒刑程度，但犯罪責仍重，仍應科處最重刑度15年，褫奪公權5年，以示懲儆。

另陰男涉傷害、恐嚇危害安全罪，判8個月有期徒刑，得易科罰金，全案可上訴。