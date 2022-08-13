澎湃新聞13日報導，美國總統拜登10日正式簽署《晶片與科學法》生效，將為美國發展半導體提供527億美元資金支持，其中95％資金（500億美元）將補貼半導體晶片生產和研發。衝擊原有半導體全球化垂直分工體系。大陸芯謀研究首席分析師顧文軍受訪表示，美國晶片法案出台後，會形成「虹吸」效應。歐洲可能效仿，中國日韓也可能推出新政策，開啟全球晶片新一輪競爭。晶片行業尋找確定性，中國應對之道，需要強化頂層設計加強統籌全局突破。

顧文軍表示，晶片發展需要整個生態，需要外在的條件，比如說低廉的電價，還需要技術人才和市場來支持。「原本東亞是最好的晶片生態，但美國也有自己的優勢。比如說，美國電很便宜，美國晶片缺乏人才，但這些大廠本身經驗很豐富，一方面前期通過培訓輸出人才，另外自動化替代人力，產線上人力依賴越來越少。」

顧文軍認為，美國出台法案的示範效應，可能促使其他國家和地區出台類似的政策，比如，歐洲可能為了留住企業，接下來也會出台扶持政策，一些歐洲工廠可能選擇在歐洲本土擴建產能。日韓也可能有類似政策，導致各個區域相繼出台政策，相互競爭。

顧文軍稱：「美國政策出台後，中國應該根據目前情況做出新的調整、新的安排。我們原有的政策是2014年出台的，現在情況已經有了新變化，需要作出調整來應對。美國原本是市場機制，現在弄了政策扶持，我們國家也需要強化頂層設計來加強統籌全局來進行突破。」國產化需要踏踏實實去做。

芯謀研究的報告也列出了六條應對建議：1，重視扶持政策的持續性，堅定不移扶持半導體；2，發揮新型舉國體制優勢，強化頂層設計，加強統籌全域；3，以重點企業為扶持核心，做大做強既有主體；4，充分發揮市場作用，加強全球合作；5，堅持底線思維，以時間換空間；6，改善教育提喜，加大國內技術人才培養。

不過，與產業人對美國晶片政策的憂慮，資本市場對美國晶片政策出台後反應相對平靜。

大陸券商普遍的觀點是，美國晶片法案通過後，使得中國半導體國產化的必要性、重要性、緊迫性進一步凸顯，晶片設備、材料、工業軟體等領域的國產化將進一步加強。

本土晶片代工廠中芯國際在剛剛出爐的第二季報中稱，可以確定的是，積體電路行業需求增長和全球區域化趨勢不變，雖短期有調整，但本土製造長期邏輯不變，對於公司的中長期成長依然充滿信心。