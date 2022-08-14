西藏自7日開始驗出新冠確診病例之後，疫情持續升溫。據大陸國家衛健委，昨（13）日0-24時，西藏自治區新增本土新冠感染病例502例，其中443例為無症狀感染者。首府拉薩有3名官員因防疫不力，遭到免職。

《西藏日報》報導，西藏新冠感染病例數量增長較快，相關部門表示，主要是因為西藏地廣人稀、低壓缺氧，複核時間較長。為不耽誤初篩陽性人員隔離與治療，及時管控傳染源，對核酸檢測初篩陽性人員不再進行複核，按無症狀感染者管理，同時隨著各援藏省份、軍地醫療衛生機構檢測人員、設備陸續到位，西藏的核酸檢測能力大幅提升。

另據西藏拉薩市委宣傳部官方微信，因新冠疫情防控工作落實不到位，拉薩市衛生健康委員會黨組書記、副主任範躍平，市衛生健康委員會主任次旦卓嘎，市疾病預防控制中心黨支部書記阿米3名領導幹部被免職。

新疆方面，新疆衛健委通報，昨日當地新增新冠確診病例398例，其中396例為無症狀感染者。伊犁州伊寧市121例、烏魯木齊市天山區42例、沙依巴克區42例、昌吉州呼圖壁縣40例、哈密市伊州區38例，是疫情較為嚴重的幾個區域。