中央流行疫情指揮中心今天公布國內新增2萬802例本土新冠肺炎個案及290例境外移入；確診個案中新增22例死亡。指揮中心發言人莊人祥表示，今天單日確診數較上周日減少970例，整體下降4.5%。不過兒童再增一例MIS-C重症個案，為一名十歲男童，確診兩個月後才發生MIS-C。國內兒童MIS-C已經累計97例。

中央流行疫情指揮中心公布國內今天新增2萬802例個案，各縣市分佈，仍以新北市最多，有4312例，台中市2473例，台北市2432例，桃園市2324例，高雄市1731例，台南市1394例。

發言人莊人祥表示，今天單日新增病例數較昨天少了250例，減少1.2%。較上周日少約970例，降幅為4.5%。

今天沒有特殊死亡個案，不過新增一例兒童重MIS-C個案，莊人祥表示，個案為10歲男童，無慢性病史，6月2日接種第一劑疫苗，6月8日快篩陽性確診，直到8月1日開始，確診經近兩個月，才陸續出現發燒、腹痛、全身紅疹，雙眼結膜炎，8月2日至急診就醫，診斷疑似MISC收治一般病房，給予免疫球蛋白，類固醇藥物治療後病況好轉，8月8日康復出院。

截至目前為止，國內12歲以下兒童重症共167例，包括腦炎27例，肺炎21、心肌炎1例、敗血症3例，哮吼9例，家中死亡6例，MIS-C97例、共病3例。所有兒童重症其中有27例死亡。

兒童疫苗接種部分，莊人祥表示，昨天6個月到4歲幼兒有5148人接種莫德納疫苗，累計13萬385人接種，佔了該年齡層16.5%。