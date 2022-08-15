上市櫃公司第二季財報即將於今（15）截止公告，據統計，目前已有40家上市櫃公司第二季每股獲利（EPS）刷新20年（80個季度）以上新高，其中生達（1720）、智邦（2345）、豐泰（9910）、三地開發（1438）及台積電（2330）等5家更創107個季度新高。

依CMoney最新統計，第二季上市櫃公司EPS創80個季度以上新高的有：生達、智邦、豐泰、三地開發及台積電等，各達107季新高，亞力106季，聯電、華邦電105季，世界、希華、金像電等各98季，接下來東陽、志聖、日馳、欣興、榮運、立隆電、儒鴻、矽統、崇越、聯發科、華祺、安碁等，都在90季以上。

順德、台林、中茂、信邦、明安、京元電子、中光電、威強電、飛捷、耕興、新普、茂達、凌華、桂盟、矽格、茂綸、萬泰科等，則在80～89季之間。

上述第二季EPS寫80個季度以上，即近20年來單季新高的公司，以半導體股、PCB股為最大宗，若以族群來看，則以蘋果供應鏈為最大族群。