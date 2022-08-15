精密機械金屬加工大廠時碩工業第二季、上半年合併營收、獲利全面改寫同期新高，尤其上半年EPS從去年同期1.06元倍數增加至3.16元，勝過去年度EPS為2.35元。7月及前七月因高階自行車及半導體等工業應用需求持續增長，雙雙改寫同期新高，全年追求營收及獲利飆史上新高。

時碩第二季合併營收11.18億元，稅後淨利達1.04億元；EPS為1.44元，均改寫同期新高。上半年合併營收24.2億元，稅後淨利2.27億元，EPS攀升至3.16 元，營收、淨利與EPS全面改寫同期新高。

時碩7月合併營收4.07億元、年增9.83％；上半年合併營收28.24億元，年成長11.27％。

時碩指出，2022年上半年就產品銷售比重來看，汽車傳動應用佔比降至29％、汽車安全應用佔比17％、工業應用銷售佔比攀升至50％、航太應用佔比4％。汽車應用銷售受到缺芯與中國風控影響，較去年同期微幅下滑2％；工業應用銷售拜惠高階及電動自行車零組件銷售維持強勁成長、加上半導體設備與油氣探勘產品零組件延續成長動能，年成長22％；航太應用銷售隨著各國國境陸續解封，全球航空產業復甦，相較去年低基期，年增幅高達112％。

時碩表示，時碩提升投入產出效率，精細化成本管控與高毛利產品銷售組合占比提高，上半年毛利回升至22％；另受惠近期新台幣走貶，也讓上半年稅後淨利與每股稅後盈餘同創歷史新高，本業轉佳、業外貢獻挹注下，稅後淨利年增203％，EPS年增198％，一舉超越2021全年獲利。

時碩預期，全球車市下半年可望較上半年回溫，市場對E-bike及高階運動車款需求仍舊強勁，航太產業景氣正在快速復甦，惟須留意國際油價及半導體需求變化。

時碩指出，時碩2022年上半年合併營收與稅後淨利持續穩健，表現符合管理團隊預期。時碩逐步展現新世代產品成功開發、廠區多元分佈與銷售地區分散等多項經管戰略不斷達標，未來中長期營運成長動能審慎樂觀可期。