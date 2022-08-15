台股基本面相對健全，部分跌深個股已開始反彈，下半年又有除權息行情，指數於選舉前可望高檔震盪，選股關注季度營收成長、股價跌深績優股、產業龍頭股，有利逢低進場分批布局，或利用定期定額投資台股基金。

富蘭克林華美高科技基金經理人郭修伸表示，8月下旬後至11月前財報空窗期來臨，仍需要留意美國與全球經濟數據變化，但台股上半年財報公布後，多數營收衰退等利空消息已逐漸淡化，指數也反映利空，隨美股強勁帶動台股相關表現，有利逢低分批進場，承接跌深的科技股票，看好上游IP、工業電腦及車用電子等族群。

展望後市，富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄認為，大盤加權指數仍以高檔震盪為主，不預設高點，但就目前基本面行情來看，預計是震盪整理走高的情況，基本上由於先前干擾的兩大因素包括財報、軍演等皆落幕，國際資金近期又重新回流，加上國安基金資金進場護盤，短線只要沒有單日爆大量買賣交易，預估台股下半年走勢會相對平穩。

周書玄指出，美國經濟數據CPI數字仍影響股市表現，但反應將逐漸趨緩，使美元指數下降，及升息力道可望趨緩，美元7月上旬達到高峰後，近期反轉向下，有利資金重新回流新興市場股市，也推升北亞洲、東協、印度與台灣等股市表現。

操作上看好三大方向，首先是各行各業財務健全的龍頭股票，因資金調度無虞，延續上半年業績成長，下半年甚至明年持續看好，例如晶圓代工的台積電等。其次是下游比上游看好的股票，由於過去一年因缺工缺料缺晶片，很多零組件是無法及時出貨運抵組裝拖累出貨，但隨疫情逐漸降溫，生活回歸正軌，舉例如腳踏車廠商缺的日本零組件補齊，則營收可望穩定成長。其三是ESG類股，因政策支持如太陽能、風力發電等廠商，中長期也具一定表現機會。

富蘭克林華美投信預期，第三季及第四季台股可能呈現高檔整理格局，指數空間預估不大，仍以選股操作為主，建議逢低布局，承接第二季優於第一季、下半年業績優於上半年的各產業績優龍頭股，或股價已跌深具反彈機會的股票，持續看好晶圓代工、IP、工業電腦、休閒旅遊、運動服飾與球鞋等。