歐洲股市周一早盤走高。醫療保健股再一次走高和提振大盤；另外中國經濟放緩的跡象，讓資金流向例如電信股或日用消費品股等，它們被視為是較不受經濟週期影響的板塊。

周一泛歐Stoxx 600指數早盤升0.89點或0.20%，為441.76點，開盤最多升逾3%，觸及近兩個月高點。

醫療股強勁。阿斯特捷利康(AZ；AstraZeneca)上漲2.6%；該製藥商表示，其與日本第一三共株式會社聯合研發的抗癌藥物Enhertu，可以讓接受治療的患者延後一種晚期乳腺癌的擴散。

學校和醫院套餐供應商HelloFresh大漲8.1%；該德國公司公布第二季業績優於預期。

化工廠漢高(Henkel)跌1.3%；該德國消費性化工產品製造商表示，原物料的上漲已衝擊到上半年獲利。

受中國影響大的汽車股和礦業股下跌。中國人行周一宣布下調關鍵貸款利率，以提振需求。此前資料顯示，中國七月經濟意外地放緩。