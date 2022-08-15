台電規畫在基隆外木山填海造地興建第四天然氣接收站，守護外木山行動小組發起公投，第1階段達標送件後，遭基隆市政府要求補正資料。領銜提案人王醒之15日指出，市長林右昌曾以「零和遊戲」汙名化公投，憂心市府在拖延時間，最後將公投案沒收。

基隆市第一個地方公投6月1日起跑，不到一周法定提案人數達標，守護外木山行動小組於6月17日送件基隆市政府。王醒之表示，7月15日收到市府來函補要求正資料，說明提案的「法律依據」、「替代方案具體內容」等，但他認為上述問題及資料，本該由市府權責認定或要求台電提出。

王醒之指出，基隆護海公投不但支持能源轉型，更主張縣市間友善協作，基隆市民或許願意犧牲空氣品質，繼續「北電南送」支援北北宜等縣市，但若還要求犧牲基隆的海洋、賭上基隆港的未來，那就是剝削性的關係，要求市府必須反對填海造地，也為了阻止市府對中央 「一路開綠燈」，任憑予取予求，無異於「賣海滅港」

王醒之提及，林右昌8月3日在基隆市議會面對眾多議員的反對與質詢時，以「零和遊戲」汙名化基隆護海公投，對於海洋生態、自然景觀、漁業生產、基隆港運作等4大衝擊仍打迷糊仗，沒有表達自己的立場，憂心市府這次是以「補正資料之名行拖延公投之實」，最後沒收基隆第一個地方公投。

對此，基隆市政府發言人沈詠珮回應，市府已收到提案領銜人的補正函，將依照「基隆市公民投票自治條例」相關規定在限期內進行審查，至於其餘部分則沒有回應。