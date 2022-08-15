中央銀行公布7月銀行辦理人民幣業務概況，存款餘額月增人民幣6.2億元（以下單位均人民幣）或0.28％，來到2,240.42億元，但外匯指定銀行（DBU）月減9.11億元或0.47％至1,936.48億元、創近八年半新低，其中個人戶已連續17個月減少。

央行官員表示，7月DBU包括個人戶及法人戶均咸少，法人戶因貨款收入結售轉換幣別，個人戶更是近一年半來均流出，基本上不論法人戶或個人戶，長期以來均是減少的趨勢，但幅度不大。國際金融業務分行（OBU）月增14.86億元或5.15％，回到300億元之上的303.49億元，主要是企業收到人民幣股利存入定存，及因應資金調度，將DBU存款匯入OBU帳戶。

個人戶存款持續流出，主要均是基於獲利考量，因目前存款利率持續調降後，與過去動輒5％起跳，吸引力大不如前。央行官員說明，目前各銀行人民幣優惠存款利率，1個月期、3個月期、6個月期、9個月期、1年期最高各為3.05％、3.28％、2.38％、1.45％、2.4％。

國內人民幣業務早已進入成熟穩定發展期，反應在近年來存款餘額均未再出現大幅變動。央行官員強調，中長期存款餘額預料不論增減，均會相對平穩緩和。另外，台灣人民款存款餘額在主要離岸人民幣市場續居第二位，僅次於香港，高於新加坡及南韓。