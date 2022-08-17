人民幣兌美元中間價17日報6.7863元，貶值133點。上一交易日中間價6.773元，上一交易日官方收盤價6.7919元，上日夜盤收報6.789元。

香港信報報導，人行17日表示，為維護銀行體系流動性合理充裕，17日展開人民幣（下同）20億元7天期逆回購操作，中標利率持平於2％。這是逆回購連續第16日定在同一規模，並完全對沖17日到期。

據路透統計，公開市場15日當周共有100億元逆回購到期，15日至19日每日均為20億元。