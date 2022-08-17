人民幣兌美元中間價17日報6.7863元，貶值133點。上一交易日中間價6.773元，上一交易日官方收盤價6.7919元，上日夜盤收報6.789元。
香港信報報導，人行17日表示，為維護銀行體系流動性合理充裕，17日展開人民幣（下同）20億元7天期逆回購操作，中標利率持平於2％。這是逆回購連續第16日定在同一規模，並完全對沖17日到期。
據路透統計，公開市場15日當周共有100億元逆回購到期，15日至19日每日均為20億元。
人民幣兌美元中間價17日報6.7863元，貶值133點。上一交易日中間價6.773元，上一交易日官方收盤價6.7919元，上日夜盤收報6.789元。
香港信報報導，人行17日表示，為維護銀行體系流動性合理充裕，17日展開人民幣（下同）20億元7天期逆回購操作，中標利率持平於2％。這是逆回購連續第16日定在同一規模，並完全對沖17日到期。
據路透統計，公開市場15日當周共有100億元逆回購到期，15日至19日每日均為20億元。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。