台積電新廠所在的科專7路目前施作人行道改善工程。（謝明俊攝）

位在竹南鎮大埔特定區內的台積電新廠即將完工。（謝明俊攝）

竹南鎮照南國中、小學前人行道目前正在全面翻新。（謝明俊攝）

竹南鎮照南國中、小學周邊人行道目前正在全面翻新。（謝明俊攝）

竹南鎮公所為改善整體市容景觀，提供學童、民眾行走安全空間，規畫了市區人行環境工程改善計畫，分成2大部分，針對照南國中、小，海口國小及大埔特定區台積電新廠周邊人行道，展開全面翻修工程，工程費用約近1億元，經向中央爭取8453萬餘元，自籌1376萬餘元，目前工程同步施作中，估計將在月內完工。

竹南鎮在台積電正式進駐大埔特定區後，大埔特定區未來街道景觀發展，成了竹南鎮重要的門面之一，尤其是台積電新廠址所在的科專7路、科專2路等重要通道，重新建置最新而亮眼的人行道及周邊環境，成了竹南鎮公所重要課題，竹南鎮長方進興因而從2020年就指示所屬展開規畫，選定鎮內多條重要道路全面整修人行環境工程。

全部人行環境改善工程分為2期，第1期工程包括照南國中、小前方及周邊人行道，海口國小前方人行道，以及竹南運動公園人行道等路段改善，特別強調提供學童就學通道的安全維護。第2期工程則以大埔特定區為主，涵括了科專2、5、7路等3條主要要道，其中科專2路及7路更是圍繞台積電新廠周邊，未來落成啟用後，更是重要的交通要道，因此，竹南鎮公所特別列為整修工程優先地段。

人行改善工程主要施作項目包括修繕通學步道、新做人行道及標線型人行道、無障礙設施、街道家具設施、改善綠帶空間及規畫新的停車空車，以因應大量科技人口移需求。

2期工程總經費約需9830萬元，除向內政部營建署申請爭取獲撥8453萬餘元，鎮公所自籌1376萬餘元，目前2期工程都正在趕工進行中，期望在本月底完工後，能提供鎮民更為安全美觀的全新街道景觀。