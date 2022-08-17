竹南鎮南寶街一處建築工地16日下午發生工安意外，1名彭姓工人遭鋼筋刺穿大腿送醫急救後無礙。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

竹南鎮南寶街一處建築工地16日下午發生工安意外，1名彭姓工人遭鋼筋刺穿大腿。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣竹南鎮南寶街一處建築工地，16日下午發生工安意外，30歲的彭姓工人在三層樓高處進行工程防護網固定作業時，疑因攀爬時，左腳不慎踩空跌倒，左大腿因而遭旁邊建物鋼筋刺穿，警消人員據報到場搶救，經現場工人先以砂輪機切斷鋼筋，移至1樓交由消防局救護車，將彭某送頭份市為恭醫院止血急救，幸無生命危險。

16日下午13時40分許竹南鎮南寶街一處築工地發生工安意外，一名30歲的彭姓男子左大腿遭鋼筋刺穿，轄區竹南警分局中港海口所員警及消防局第2大隊竹南分隊據報立即派出人車趕往現場搶救。

警消初步了解，彭姓工人，是在3樓高處進行工程防護網固定作業時，疑因攀爬時，左腳不慎踩空跌倒摔落，左大腿因而遭旁邊建築物鋼筋刺穿，卡在半空中，上下不得，彭姓工人吃痛不住哀嚎。

經現場工人以砂輪機切斷鋼筋後，將傷者移至1樓，竹南消防分隊救護車也趕到現場接手，隨將傷者送往頭份市為恭醫院止血紮縫後已無生命危險。