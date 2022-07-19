高雄市梓官區信安街一處鐵皮倉庫於19日晚間近8時發生火警，陳姓屋主獲報後到場協助滅火，因為有異物進入眼睛，由消防人員初步處置後，送往榮總治療。
消防局人員在晚間獲報後，共出動8車18人前往搶救，現場是一處鐵皮倉庫，無人員受困。消防局人員於晚間近9時撲滅火勢。
警消初步研判，起火原因應為屋主今日晚間7時許離開前，將電動扳手充電，因不明原因導致電線走火。詳細情形仍需由消防單位進一步調查釐清。
高雄市梓官區信安街一處鐵皮倉庫於19日晚間近8時發生火警，陳姓屋主獲報後到場協助滅火，因為有異物進入眼睛，由消防人員初步處置後，送往榮總治療。
消防局人員在晚間獲報後，共出動8車18人前往搶救，現場是一處鐵皮倉庫，無人員受困。消防局人員於晚間近9時撲滅火勢。
警消初步研判，起火原因應為屋主今日晚間7時許離開前，將電動扳手充電，因不明原因導致電線走火。詳細情形仍需由消防單位進一步調查釐清。
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