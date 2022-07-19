新北市汐止區大同路一段一處資源回收場，今天上午發生火警，市府消防局獲報立即出動人車搶救，現場已經控制火勢，並無延燒，所幸無人傷亡。
市府消防局發布訊息指出，今天上午11時18分左右接獲報案指出，在汐止區大同路一處露天的資源回收場發生火警，回收場起火燃燒，現場冒出濃濃白煙。
消防局隨後派消防人車前往搶救，並拉水線搶救，隨後控制火勢，並無延燒，所幸無人傷亡，起火原因待消防局火調人員進一步調查確認。（編輯：卞金峰）1110719
新北市汐止區大同路一段一處資源回收場，今天上午發生火警，市府消防局獲報立即出動人車搶救，現場已經控制火勢，並無延燒，所幸無人傷亡。
市府消防局發布訊息指出，今天上午11時18分左右接獲報案指出，在汐止區大同路一處露天的資源回收場發生火警，回收場起火燃燒，現場冒出濃濃白煙。
消防局隨後派消防人車前往搶救，並拉水線搶救，隨後控制火勢，並無延燒，所幸無人傷亡，起火原因待消防局火調人員進一步調查確認。（編輯：卞金峰）1110719
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