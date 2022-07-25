消防局強調，消防警備車對於消防勤務助益甚大，並提高救災指揮效能。（陳世宗攝）

台中市政府前市政顧問蔡木成日前辭世，他的兒子「徳裕興業有限公司」董事長蔡庭菖及母親周美玲，特別將喪葬費用結餘款捐給弱勢團體，25日捐贈台中市消防局第五救災救護大隊1輛消防警備車；由消防局由副局長戴峻焜代表受贈，增加消防設備，讓未來救災、防災更有效率。

立法院副院長蔡其昌說，人的肉體是有限的，但精神與愛是無限的。蔡木成前董事長將愛繼續遺留在人間，他和太太兩人將善款變成愛，捐給打火兄弟、姊妹們一輛消防警備車，善行義舉捐給生前最支持的打火兄弟增加設備，家人繼續支持他生前的精神，讓愛繼續延續！

戴峻焜指出，蔡木成生前擔任大甲中央扶輪社長、江南里社區發展協會理事長、大甲幼獅廠協會理事長，民國86年創立「徳裕興業有限公司」；夫人周美玲曾任外埔婦宣分隊長，婦宣大隊副大隊長退休後，持續擔任外埔婦宣顧問，從事婦宣志工至今長達22年。

消防局說，捐贈的警備車平時除用於各式災情勘察、巡邏及消防安全檢查和現場指揮等勤務外，災害發生時更能載送人員及裝備器材前往救災現場，充分發揮救災能力，應用於轄內各種不同類型災害，對於消防勤務助益甚大，執行火災預防及災害搶救兩大工作更加迅速落實。

警備車捐贈儀式今天在大甲分隊舉行。消防局強調，該車隨即撥交中市府消防局加入救災行列。政府資源有限，民力無窮，感謝徳裕興業有限公司對消防工作的肯定，有效提升消防救災能量進一步守護市民生命財產安全，為台中打造一個安心、放心、更優質的生活城市。