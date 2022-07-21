台中市北屯區崇德五路一家美式餐廳今天下午2點40分傳出火警，餐廳冒出陣陣濃煙，內部被燒得焦黑，天花版也燒到剩鋼架。（消防局提供）

台中市北屯區崇德五路一家美式餐廳今天下午2點40分傳出火警，餐廳冒出陣陣濃煙，內部被燒得焦黑，天花版也燒到剩鋼架。（消防局提供）

台中市北屯區崇德五路一家美式餐廳今天下午2點40分傳出火警，餐廳冒出陣陣濃煙，內部被燒得焦黑，天花版也燒到剩鋼架。（消防局提供）

台中市北屯區崇德五路一家美式餐廳今天下午2點40分傳出火警，餐廳冒出陣陣濃煙，台中市消防局派遣北屯、四平、大誠與文昌分隊前往，共出動13輛消防出車、1輛救護車、41人前往搶救，店家也緊急疏散員工及民眾，現場無人受困，火勢下午3點1分已熄滅。

因附近商家林立，消防局不敢大意，現場由第八大隊副大隊長沈建民擔任指揮官，火勢已於15時01分熄滅，初步了解，現場為一樓鐵皮建物，一樓夾層休息室起火燃燒，內部被燒得焦黑，天花版也燒到剩鋼架，幸無人員受困，燃燒面積10平方公尺，詳細起火原因有待調查。