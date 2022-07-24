民進黨桃園市長參選人林智堅台大國發所碩士論文涉嫌抄襲，台大已由社會科學院組成審定委員會審議，將於2個月內完成認定。台大社科院長蘇宏達近日發出一封內部信件說，林智堅論文事件是醜聞，審定委員會會以最高標準處理，全力捍衛台大與社科院的榮譽。

蘇宏達7月22日下午透過台大社會科學院辦公室，向台大社科院博士、碩士、學士和碩士專班學生發表內部信，說明對於林智堅論文門事件的處理原則。以下是信件的內容：

各位臺大社科院博士、碩士、學士和碩士專班同學大家好：

時值酷暑，希望大家都健康平安。 相信大家都已聽聞本院國發所碩士專班2017年畢業生論文疑涉抄襲一事。

此事弄得沸沸揚揚，已嚴重傷害臺大和本院的聲譽，亦引發諸多校友的關切、甚至憤怒，對於絕大部份兢兢業業、認真踏實的師生同仁，尤其是碩士班同學，極不公平。為此，本院已依規定成立審定委員會，由院長擔任召集人兼會議主席。委員會一定依據法規，毋枉毋縱，按歐美一流大學最高標準處理，全力捍衛臺大與社科院的榮譽。

由於依法必須全程保密，審理期間，我不會接受任何單一媒體採訪、詢問，一切由臺大公關室對外說明並聯繫。因此，媒體刊載關於個人的說詞或評論，純屬捕風捉影，均非事實，還請各位理解。待審理告一段落，若有必要，我必會公開向各位以及社會說明清楚，同時深入檢討並提出改革計畫，徹底消除導致本案發生的環境和結構。

這個醜聞也再次提醒我們誠實、紀律和榮譽的重要，各位一定要謹記在心，一生不渝。

在這一段辛苦的過程裡，還請所有同學堅守崗位，以真誠、行動和紮實的成績，再度擦亮臺大社科院的金字招牌。