桃園市長鄭文燦陪同民進黨苗栗縣長參選人徐定禎到白沙屯拱天宮參拜，進入正殿時，還有一位正在跪地參拜的婦人，直接被廟方請起來要求「禮讓」，讓婦人當場暴怒，嗆「有你們這種政客真的是丟臉」，鄭等人則是冷眼觀看，不發一語。

事情發生在昨天(22日)，鄭文燦與徐定禎率領著林飛帆、羅致政、沈發惠與洪申翰等人前往拱天宮參拜，一行人進入正殿排排站後，發現前方有一位先到的婦人，正在跪地參拜，廟方見婦人可能一時不會起身，便要求婦人先行起身，「禮讓一下」。

鄭文燦被罵「這種政客真丟臉」，不知是尷尬還是冷漠，冷眼看著廟方和女信徒口角不發一語。(圖／中天新聞)

眼見自己參拜被硬生生打斷，婦人氣炸，當場拉開護頸問「我手術做完，來還願不行嗎」，接著看環視廟方人員與鄭文燦一行人，大罵「有你們這種政客，真的是丟臉，霸佔整間廟，別人都不能拜，我們不是人哦？」，廟方人員則不斷安撫「1分鐘！1分鐘就好」。

而鄭文燦等人，不知是尷尬還是冷漠，就這樣站在後方，冷冷看著廟方與婦人的衝突，不發一語，等到婦人被廟方請走後，便上前參拜。

不少網友也開酸：「遇到大阿哥還這麼無禮」、「好險你不是遇到陳時中，不然直接被拖走」、「阿婆小心啊，到時候妳又要被肉搜了」、「以民為先 拖到旁邊」、「四叉貓暖身中」、「這公關也太爛了」、「安撫一下都不會，就站在那邊看，公關災難」、「跟神明交流到一半直接被打斷插話，誰都會不爽吧」、「大官來了，賤民讓路囉」、「因為知道苗栗選不上，所以根本也懶得演了」。