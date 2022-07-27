新竹棒球場問題層出不窮，富邦悍將外野手林哲瑄也因此受傷，26日更傳出傷勢嚴重、可能整季報銷，桃園市長參選人林智堅表示，願意負擔林哲瑄手術及復健等醫療費用。國民黨台南市長參選人謝龍介的姪子、桃園市中壢區議員參選人謝克洋今(27)日在臉書狂轟：「林智堅你賠得起林哲瑄的薪水嗎？」甚至當場抓包桃園市長鄭文燦在上班時間用公務車替林智堅輔選，引發討論。

謝克洋今在臉書表示，林智堅昨晚表示願意負擔林哲瑄的醫藥費以及復健費用，但他忽略了林哲瑄可是年薪600萬的明星球員，「請問林智堅你要幫富邦悍將付林哲瑄的薪水嗎？你賠得起嗎？」謝克洋更質問，「花了12億蓋了一個破球場，結果不知道這12億到底是花去哪裡了，怎麼蓋了一個古巴等級的球場？新竹市政府以為做個圖卡就能說清楚？是不是把所有民眾都當成了笨蛋？請拿出具體的明細，不是圖卡」。

謝克洋更說，今天還額外抓到鄭文燦公然用行政資源替林智堅輔選，「鄭文燦根本沒有公開這個行程，自以為神不知鬼不覺暗助自己的小弟，殊不知被我當場抓包，上班時間使用公務車替自己的小弟輔選，這樣可以嗎？就算是請假，難道就可以用公務車輔選嗎？請鄭文燦說清楚講明白」。

謝克洋最後指出，今天台大召開論文審定委員會，林智堅不敢去捍衛自己的論文，反而繼續在桃園跑行程，林智堅是不是怕被審定委員電到飛天？還是認為跑行程比捍衛自己的清白還重要？「智堅兄始終在逃避，始終不肯面對真相」，謝克洋也呼籲林智堅「早點承認錯誤吧」。