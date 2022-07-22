8年前高雄空軍官校發生一起女軍官外套遭不明人士噴精案件，但因找不到犯人未破案，怎料警方於去年偵辦一起性侵案件時，發現1名邱姓現役軍人的DN與8年前噴精案符，依無故侵入建築物罪判邱男拘役40日，得易科罰金。

據判決書指出，高雄空軍校103年10月發生一起女軍官的外套遭不明人士噴灑精液，當時警方蒐證後確定該不名液體就是精液，但當年都沒有抓到犯人，直到110年6月警方偵辦邱男妨害性自主案件時，發現邱男的DNA與8年前女軍官外套上的精液相符，重啟調查。

邱男坦承犯案，而女軍官表示邱男當時未經她允許，擅自闖入教學大樓的研究室內，並將精液噴在她的外套上，但因噴射精液需造成衣物毀損才構成犯罪，故警方依無故侵入建築之犯意將邱男將人送辦。

橋頭地院法官表示，因邱男無故侵入之地點，為學校研究室，而邱男平時並不會在研究室內睡覺，且經勘驗當時研究室內部隔間現場照片後，認定研究室為辦公處所，並非住所，故不構成「無故侵入住宅」，但邱男無故闖入研究室為「無故侵入建築物」。

法官認為邱男為智識成熟之成年人，在未徵得女軍官同意之情形下，擅自進入對方研究室，侵害女軍官對該建築物之管領權限，造成女軍官精神畏懼及痛苦，依侵入建築物罪處邱男拘役40日，得以易科罰金，以新臺1000元折算1日。