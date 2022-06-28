赴美國西點軍校就讀的陸軍官校學生胡家琪，日前畢業載譽歸國，成為我國第2位自西點軍校畢業的女性軍官，胡家琪感念母校栽培，今天專程回到母校德光中學，將領到的第1筆軍官薪水，捐出1萬元給母校。

胡家琪與兩位姊姊胡家瑜、胡家琳國、高中都就讀德光中學，三姊妹高中畢業後，均選擇報考軍校，兩位姊姊先後進入海軍官校，家琪則選讀陸軍官校，三姊妹相繼獲國防部選薦公費赴美留學。胡家琪今年完成美國西點軍校學業，返台後，授階為少尉軍官，下個月將分發至四三砲指部擔任排長。

胡家琪今天在父母與德光中學前校長孫碧芳陪同下，返回母校，受到學弟妹熱情歡呼，她此行主要目的就是跟進兩位姊姊腳步，將領到的第1筆薪水，從中捐贈1萬元給母校，回饋母校。

胡家琪感念在德光求學時，學校提供她多次出國遊學機會，就學期間，她也曾參加模擬聯合國等社團經驗，擴展自身的國際視野，「有德光的栽培，才成就今日的我」，認為有能力回饋母校，很有意義。

校長楊惠娜特別預備畢業校友喜愛的運動服送給家琪，家琪當年的國高中導師看到她也很開心，「家琪是學弟妹們最好的模樣」，楊惠娜也謝謝她反饋學校的心意。