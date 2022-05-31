空軍官校今（31日）早發生教練機訓練意外，飛官少尉徐大鈞上午8時3分駕駛一架AT-3教練機進行訓練飛行時，突然在雷達光點上消失，空軍官校抵達現場後確認是墜機意外，並在現場發現男性遺體，確認徐大鈞殉職。

空軍司令部表示，殉職的徐大鈞今年23歲，為空軍官校110年班學員，總飛行時間116小時，本機種飛行時間24小時，設籍新北市、未婚，於5月18日進行本機種的首次單飛，曾進行多次雙飛訓練，今天為第2次單飛訓練，先由教官帶飛一次，確認其狀況正常，才讓他進行單飛練習，且徐大鈞起飛後曾回報各狀況正常，不料雷達光點突然消失。

該名空軍官校學生貼文。（翻攝自臉書）

對此不幸事件，一位空軍官校的學生在臉書發文，指出自己雖然與殉職的徐少尉不算熟，但仍算「是蠻常見到的人」。他更感嘆，從選擇了這條路（當飛官）開始，就得「學著去習慣並接受新聞上出現熟悉的名字」，也總會想到「這一天」會到來，但沒有人是能做好準備面對這種事的、沒想到會這麼快。