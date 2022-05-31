飛官少尉徐大鈞今（31）日上午駕駛AT-3教練機進行訓練飛行時，雷達光點突然消失，後確認墜機殉職。今年以來，僅5個月就發生3起重大飛安事故，分別是1月的F-16V墜海事故、3月的幻象墜海事故及本日發生的事故；國民黨台北市議員王鴻薇質疑，AT-3是否有該換未換的問題，希望國軍確實調查肇事原因，避免憾事再發生。

今年1月11日，飛官上尉陳奕駕駛F-16V執行例行性訓練任務墜海，搜救人員立即出發但遍尋不著人影，後發現部分人體組織，經DNA鑑定確認屬於陳奕，證實殉職；3月14日，飛官中校黃重凱駕駛的幻象戰機，雷達光點於上午11時26分消失，黃重凱跳傘逃生，平安獲救。

王鴻薇今日在臉書表示，AT-3已服役38年，是相當老舊的機種，過去國防部的106年度預算書，提到將在民國110年全面汰除AT-3，改為使用新購的T-BE5A勇鷹教練機，不過當時就曾遭質疑時程可能會出問題，相關飛訓任務可能會受到影響。

王鴻薇質疑，AT-3教練機直到現在還在使用，是否因為「勇鷹」教練機未依時程銜接導致AT-3無法如期除役。王鴻薇指出，雖然目前已宣布AT-3全面停飛等待檢查，但未來還是要繼續飛，希望國軍必須確實檢查，調查肇事原因，別讓憾事再度出現。