還原AT-3墜機經過 徐大鈞起飛3分鐘失聯「通報皆正常」

1架AT-3教練機今天上午在高雄岡山基地起飛執行訓練任務墜毀，學官徐大鈞少尉殉職。空軍司令部參謀長黃志偉中將宣布，目前已暫停所有空軍官校所有學員的飛行訓練任務，包括基本組、戰鬥組及空運組。

空軍司令部上午11時10分召開記者會，做上述表示。

空軍官校110年班徐大鈞少尉，上午8時3分駕駛AT-3教練機在高雄實施單飛訓練時，雷達光點於上午8時8分消失，在岡山仁德田厝里一帶墜毀殉職。