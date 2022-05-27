在聯準會發布5月會議紀要後，美國銀行周四出具報告指出，如果經濟惡化且通膨消退，聯準會可能在9月暫停其貨幣政策緊縮步伐。

在5月3日、4日召開的政策會議上，聯準會決策官員一致通過將基準利率調升50個基點以抑制猖獗的通膨，且大多數決策官員認為6月和7月會議再各升息50個基點可能是適當的。

但會議紀要也顯示聯準會正極力想在不導致經濟衰退或大幅推升失業率的情況下盡可能降低通膨，幾位決策官員表示，這將是一個非常艱鉅的任務。

美國銀行策略師周四在報告中指出，如果金融環境惡化，聯準會可能在9月暫停其政策緊縮，將其基準隔夜利率維持在介於1.75%～2%區間內，「我們最近看到聯準會的溝通方式出現微妙且不尋常的變化，基於深具挑戰性的總經背景、金融環境持續收緊，以及通膨可能走軟，部分聯準會官員提出另一個選項，在今年晚些時候當利率達到2%時放緩或暫停緊縮步伐。

周四聯邦基金期貨交易員押注聯準會將在6月和7月會議各升息50個基點，並在9月會議升息25個基點。

美國銀行表示，雖然這不是其預測的基本情境，但聯準會可能將處於1.75%～2%的聯邦基金利率視為政策的正常化，然後藉此暫停緊縮，並評估其對就業和通膨的影響。美銀策略師表示，暫停收緊政策，可能導致整個美國公債殖利率曲線的利率走跌。

周四美國10年期指標公債殖利一度觸及4月來新低，較5月9日創下的3.2%高點大幅回落，因債券市場預期美國經濟將持續放緩，以及通膨將逐漸降溫。

不過，其他分析師抱持不同的看法，認為聯準會的政策立場並未由鷹轉鴿。

道明證券（TD Securities）策略師出具報告指出，聯準會可能將利率調升至超出既不會激勵、也不會限制經濟增長的「中性」水準，但在6月和7月會議後，可能會以較為緩慢的速度升息。

聯準會決策官員預估利率大約在2%～3%之間達到中性水準。

投銀Brown Brothers Harriman出具報告指出，該會議紀要表達的是他們在一個激進的緊縮周期開始時所能說的一切，而在這個緊縮周期裡沒有人真正知道利率必須升至多高。聯準會正面臨著一個非常複雜的局面，它正試圖擦亮其鷹派招牌，同時不預先承諾任何利率路徑。