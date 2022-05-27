隔夜美股大漲以及中概股表現強勁，激勵周五香港股市以大漲2.63%開出後守在高點不墜，目前恆生指數上漲2.68%，報20655.84點。國企股漲2.7%，報7064.06點。

隔夜美股道瓊指數連漲第5個交易日，標普500指數收復4000點大關，以科技股為主的那斯達克指數漲2.7%，費城半導體指數漲近4%。

恆生科技股指數目前漲3.42%，成分股普遍上漲。百度上季營收意外成長，目前股價上漲14.52%，漲幅最大；其次為阿里巴巴漲12.08%。

阿里巴巴上季業績表現優於預期，隔夜在美國上市的股票大漲14.8%，帶動其他主要中概念同步走高，由中概股組成的金龍中國指數收漲7.6%，並創下逾3周新高。

受隔夜原油價格大漲激勵，中海油漲4%，報12.06港元，創下逾兩年新高。中石油漲3.2%，中石化漲1.2%，中海油服漲3.5%。

日本首相岸田文雄宣布自6月10日起開放外國遊客以旅行團方式入境，東瀛遊股價大漲10.5%，稍早前漲逾12%。