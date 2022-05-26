新聞網站「The Drive」軍事專欄「The War Zone」25日報導，由於無法立即接手其他北約國家提供的二手F-16戰機，F-35匿蹤戰機採購更要再等10年，羅馬尼亞已宣布，將讓該國空軍的MiG-21戰機重返第一線，執行戰備任務。

根據報導，由羅馬尼亞總統領導的最高國防理事會（Supreme Council of National Defence）已決定，讓4月15日才被下令「永久性停飛」的MiG-21 LanceR機隊重返第一線，擔負部分主權空域巡邏、緊急起飛攔截俄機等任務，預計持續至2023年5月。

羅馬尼亞空軍MiG-21 LanceR機隊先前之所以被停飛，是因為其近年來的事故率過高，最近一次意外發生在3月初，當時1架MiG-21 LanceR於黑海區域失蹤，後續起飛搜救該機的IAR-330「美洲豹」（Puma）直升機也失事墜毀。

羅馬尼亞為汰換MiG-21 LanceR，已向北約盟國購買49架二手的F-16AM/BM MLU（中壽期性能提升），其中17架來自葡萄牙、32架來自挪威，不過後者的交付作業出現延宕。另外，由於俄羅斯野心再現，舊型F-16恐不足以因應未來威脅，也讓羅馬尼亞宣布有意在2030年代採購F-35。

MiG-21 LanceR是羅馬尼亞與以色列埃比特系統（Elbit Systems）合作升級的MiG-21，配備Elta EL/M-2032多模式脈波都卜勒雷達、現代化座艙、頭盔顯示器等，能整合西方規格的精確導引彈藥，且可攜帶Elta EL/L-8222電戰莢艙，大幅提高其於現代戰場的生存能力。