北市信義區松壽路一處新建大樓，13日下午2時許發生一起工安意外，一名45歲陳姓水電工人在施工時，不慎從梯子上跌落，不偏不倚遭下方的鋼筋刺穿胸部，導致陳男當場失去生命跡象，警消已緊急將他送醫搶救中，至於意外發生詳細原因及責任歸屬，將由勞檢單位調查釐清。
警方調查，陳男當時在地下5樓施做水電工程，不慎從梯子上跌落，而下方正是一根根尚未包覆處裡的鋼筋，導致陳男被鋼筋刺穿，其他工人聽到巨響趕緊前往察看，發現陳男已沒有呼吸心跳，馬上報警將他送醫搶救。
北市信義區松壽路一處新建大樓，13日下午2時許發生一起工安意外，一名45歲陳姓水電工人在施工時，不慎從梯子上跌落，不偏不倚遭下方的鋼筋刺穿胸部，導致陳男當場失去生命跡象，警消已緊急將他送醫搶救中，至於意外發生詳細原因及責任歸屬，將由勞檢單位調查釐清。
警方調查，陳男當時在地下5樓施做水電工程，不慎從梯子上跌落，而下方正是一根根尚未包覆處裡的鋼筋，導致陳男被鋼筋刺穿，其他工人聽到巨響趕緊前往察看，發現陳男已沒有呼吸心跳，馬上報警將他送醫搶救。
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