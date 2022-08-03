不僅打人，陳男還持無線電砸車。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

高雄市三民區鼎山街今凌晨發生打架、砸車事件，一對情侶當街吵架，娃娃機店的台主出來提醒他們不要太大聲，結果情侶檔離開之後，打電話通知陳姓友人，沒想到這名友人仗著酒意就來到店門口後就對娃娃機店台主出手狂毆還砸車。

警方調查，這起衝突起因是一對男女朋友3日凌晨1時許，在三民區鼎山街上一間娃娃店前發生爭吵，但音量過大，被當時正在娃娃機店補貨的台主與友人勸阻，2人心生不滿，離開現場後還打電話給49歲的陳姓友人，陳男隨後到場，而喝醉酒的他一到店門口，就吼：「剛才是誰對著我兄弟大小聲」後，隨即不分青紅皂白，出手毆打娃娃機台主。

被打的娃娃機台主臉部挫傷，但陳男不僅打人，還持小型無線電狠砸台主的車輛，造成車後擋風玻璃破了一個大洞，雨刷也被拔掉，警方獲報後，派出線上快打部隊至現場處置，當場逮捕涉嫌打人及毀損車輛的陳男，全案依刑法傷害、毀損罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

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